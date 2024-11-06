06 ноября 2024, 21:41
Популярная российская певица впервые стала мамой в 40 лет
Певица Акула родила первенца
Российская певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом Акула, впервые стала матерью. Об этом она рассказала на своей странице в одной из соцсетей.
У 40-летней исполнительницы, завоевавшей популярность в нулевых, появилась на свет дочка. Почепа поделилась своей радостью с подписчиками.
Певица также поблагодарила за помощь медицинский персонал, который помогал появиться на свет ее ребенку. // Фото: unsplash.com / Matt Botsford