Россиянам раскрыли доступный продукт для укрепления иммунитета

Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала о пользе шиповника для иммунитета. Врач также раскрыла способ правильного заваривания ягод шиповника, слова специалиста приводит радио Sputnik.

Ягоды шиповника нужно правильно хранить и заваривать, чтобы получить максимум пользы, уточнила медик. «Завариваете не крутым кипятком, не варите ягоды. Если вы хотите получить пользу от витамина C, которым богаты ягоды шиповника, настаиваете 30-40 минут, потом можно спокойно употреблять. Можно делать лимонады, компоты, все, что угодно», - отметила Бережная.

Также врач порекомендовала с осторожностью употреблять ягоды шиповника людям, склонным к аллергии. // Фото: unsplash.com / Nrd