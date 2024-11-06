Годовалая девочка подавилась сыром и умерла в Москве

В Москве годовалая девочка умерла после того, как мама угостила ее кусочком сыра. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, трагедия случилась днем 5 ноября. Молодая женщина готовила обед у себя на кухне, рядом с ней находилась ее дочь. В какой-то момент мама дала ребенку кусочек сыра. Малышка подавилась и начала задыхаться.

Испуганная женщина попыталась помочь дочери и вытащить сыр, но не смогла. Тогда она вызвала скорую. Прибывшие медики лишь констатировали смерть дошкольницы. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez