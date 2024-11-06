Дети пострадали в давке у гардероба в российской школе

В Краснодаре несколько детей пострадали в результате давки в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент случился в одном из учебных заведений города. У 14 классов одновременно закончились уроки, и дети побежали за одеждой в гардероб. Работавшая там женщина оказалась не готова к такому наплыву ребят. Охрана на ситуацию никак не отреагировала. Началась давка.

В результате происшествия некоторые дети получили травмы, у них оказались порваны вещи и разбиты телефоны. В администрации школы, где учатся более двух тысяч несовершеннолетних, провели инструктаж по безопасности с персоналом. Руководство уверяет, что такое больше не повторится.

Местная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств случившегося. // Фото «Петрозаводск говорит»