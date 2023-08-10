Популярная певица родила второго ребенка

Певица и предпринимательница Рианна во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации источника, мама и малышка чувствуют себя хорошо. Они уже находятся в своем особняке в Лос-Анджелесе. Источник рассказал, что девочка как две капли воды похожа на свою мать.

Годом ранее Рианна родила своего первенца. Мальчик появился на свет в мае 2022 года. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo