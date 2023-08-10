10 августа 2023, 16:49
Мир

Российская туристка погибла в Абхазии

Автомобиль с отдыхающими из России перевернулся по дороге на озеро Рица

В Абхазии перевернулся автомобиль с российскими туристами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел на 24-м километре дороги на озеро Рица. В аварию попал автомобиль УАЗ, в котором ехали четверо россиян.

В результате происшествия погибла женщина 1959 года рождения. Три человека доставлены в больницу в травмами. // Фото: unsplash.com / Io & Tech

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