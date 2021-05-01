Попова: «Главное – не почувствовать ветер свободы»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала отказаться от массовых мероприятий в период майских праздников и провести выходные в кругу семьи. Главное сегодня, по ее мнению, «не почувствовать ветер свободы, его нет».

«Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия. Мы видим, что происходит в других странах, видим риски, оцениваем их. Главное сегодня — не почувствовать ветер свободы, его нет»,

— заявила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому Роспотребнадзор предполагает осложнение ситуации осенью. «Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», — добавила она. // Фото: redko-da-metko.ru