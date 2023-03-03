Попавшего на видео молодого мужчину ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже товара из магазина на улице Ровио. Преступление было совершено в январе этого года.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефонам 8 911 401 00 07, 8 981 402 57 89. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД