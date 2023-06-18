Понедельник в Карелии будет теплым, но облачным

Небольшие облачность и дождь ожидаются в понедельник в регионе. Такой прогноз предоставили в Гидрометцентре Карелии.

Ночью температура воздуха +6, +11 градусов, но местами до 0 градусов. Днем будет существенно теплее, уже до +20, +25 градусов. Ветер умеренный северный и северо-восточный.

В Петрозаводске дождя не ожидается, но тоже облачно. Ветер северо-восточный и умеренный. Ночью температура +8, +10 градусов, днем +21, +23 градуса. // фото: «Петрозаводск говорит»