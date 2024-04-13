Помощник депутата устроил стрельбу в ресторане Петербурга

В ресторане в Невском районе Северной столицы 12 апреля произошла стрельба.

Один из посетителей в черной кожанке угрожал пистолетом компании мужчин за столиком, грубо хватал официанту за шею, в которую также целился из оружия. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что мужчина требовал, чтобы гости показали документы и показывал свое удостоверение, ему казалось, что кругом террористы.

В итоге мужчина выстрелил в ногу одного из гостей. Раненый мужчина сумел подняться и, хромая, пошел к выходу вместе с агрессором. Стрелком оказался помощник депутата Заксобрания Ленобласти, сообщает портал 47news.ru. Мужчину задержали и увезли в полицию. Ранее он привлекался к ответственности за тяжкие телесные, наркотики и мошенничество.

Пистолет изъяли. На месте были обнаружены пять гильз. Пострадавшего доставили в больницу, пулю от травматического пистолета извлекли. Также помощь врачей потребовалась 21-летней девушке. // фото скриншот видео с портала 47news.ru