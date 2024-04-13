13 апреля 2024, 15:47
Житель Пряжи погиб в ходе СВО
Аркадий Петровский погиб при исполнении воинского долга
Трагические вести продолжают поступать из зоны специальной военной операции. Сегодня стало известно о гибели еще одного жителя Карелии.
В ходе проведения СВО погиб житель Пряжи Аркадий Петровский. Он погиб при исполнении воинского долга, сообщили в администрации Пряжинского района.
Власти района выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. // фото администрации Пряжинского района