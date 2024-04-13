Житель Пряжи погиб в ходе СВО

Трагические вести продолжают поступать из зоны специальной военной операции. Сегодня стало известно о гибели еще одного жителя Карелии.

В ходе проведения СВО погиб житель Пряжи Аркадий Петровский. Он погиб при исполнении воинского долга, сообщили в администрации Пряжинского района.

Власти района выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. // фото администрации Пряжинского района

