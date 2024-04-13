Семейную пару заподозрили в махинациях с выплатами участнику СВО

В Приморском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве с выплатами бойцу специальной военной операции.

В махинациях подозревают семейную пару. Главу семейства арестовали на два месяца, его супругу отправили под домашний арест, передает «Коммерсантъ».

В прокуратуре предположили, что летом 2023 года пара уговорила разнорабочего заключить контракт и уйти на СВО. Поскольку 46-летний мужчина был одинок, они уговорили его фиктивно жениться на 63-летней женщине, чтобы в случае гибели или ранения присвоить положенные родственникам деньги.

Спустя время бывший рабочий погиб. В октябре супруги же открыли счет на имя вдовы, куда пришли похоронные. Они свозили женщину в банк за деньгами, которые она передала подозреваемым. Ущерб превысил 8 млн рублей. // фото «Петрозаводск говорит»