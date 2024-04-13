Мужчина погиб на трассе «Кола»

Авария со смертельным исходом произошла вечером 12 апреля на трассе «Кола» в Ленинградской области, сообщает портал 47news.ru.

Пешеход переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. 56-летнего мужчину сбил автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был 31-летний водитель.

Пешеход погиб на месте. О водителе иномарки известно, что он имел штрафы за просроченную страховку и превышение скорости. По факту смертельного ДТП проводят проверку. // фото io&tech/ unsplash.com