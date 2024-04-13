13 апреля 2024, 13:04
Мужчина погиб на трассе «Кола»
56-летний мужчина переходил дорогу, когда в него влетел легковой автомобиль
Авария со смертельным исходом произошла вечером 12 апреля на трассе «Кола» в Ленинградской области, сообщает портал 47news.ru.
Пешеход переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. 56-летнего мужчину сбил автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был 31-летний водитель.
Пешеход погиб на месте. О водителе иномарки известно, что он имел штрафы за просроченную страховку и превышение скорости. По факту смертельного ДТП проводят проверку. // фото io&tech/ unsplash.com