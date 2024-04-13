Мужчине пришлось зашивать рану после конфликта с жителем Петрозаводска

Житель Пряжинского района обратился к медикам за помощью. О пациенте известили полицию. Оказалось, что мужчина пострадал после конфликта с приятелем.

40-летний петрозаводчанин пришел в дом к потерпевшему, словесная перепалка переросла в ссору. Как предположили в полиции, гость ударил пряжинца по лицу, а затем ударил стопкой по голове. Рану пришлось зашивать.

Подозреваемый вину признал. Он пояснил, что причиной конфликта стали претензии потерпевшего к шумному поведению детей. Полиция возбудила уголовное дело о причинении легкового вреда здоровью. // фото «Петрозаводск говорит»