13 апреля 2024, 12:41
Мужчине пришлось зашивать рану после конфликта с жителем Петрозаводска
В причинах конфликта двух мужчин разбиралась полиция
Житель Пряжинского района обратился к медикам за помощью. О пациенте известили полицию. Оказалось, что мужчина пострадал после конфликта с приятелем.
40-летний петрозаводчанин пришел в дом к потерпевшему, словесная перепалка переросла в ссору. Как предположили в полиции, гость ударил пряжинца по лицу, а затем ударил стопкой по голове. Рану пришлось зашивать.
Подозреваемый вину признал. Он пояснил, что причиной конфликта стали претензии потерпевшего к шумному поведению детей. Полиция возбудила уголовное дело о причинении легкового вреда здоровью. // фото «Петрозаводск говорит»