Мост смыло паводком в Карелии

Паводок снес деревянный мост в Лахденпохском районе.

Из-за разлива реки Тервунйоки переправу полностью затопило. При этом вода все еще прибывает.

В администрации Лахденпохского района предупредили, что мост уже сдвинулся с места. Пользоваться этой переправой нельзя.

Что касается обстановки на реке Шуя, где возникла угроза подтопления, уровень воды сейчас опустился на метр, заторов на реке нет. В Орзеге все еще подтоплена дорога, но проехать по ней можно. // фото администрации Лахденпохского района