13 апреля 2024, 12:20
Мост смыло паводком в Карелии
Пользоваться переправой сейчас нельзя
Паводок снес деревянный мост в Лахденпохском районе.
Из-за разлива реки Тервунйоки переправу полностью затопило. При этом вода все еще прибывает.
В администрации Лахденпохского района предупредили, что мост уже сдвинулся с места. Пользоваться этой переправой нельзя.
Что касается обстановки на реке Шуя, где возникла угроза подтопления, уровень воды сейчас опустился на метр, заторов на реке нет. В Орзеге все еще подтоплена дорога, но проехать по ней можно. // фото администрации Лахденпохского района