Помощница по дому обворовала инвалида-колясочника

52-летнюю жительницу Заозерья обвинили в краже. Как считают в прокуратуре, женщина помогала по дому 55-летнему односельчанину, инвалиду-колясочнику.

За услуги ей платили. В феврале она наводила уборку и увидела в столе 5 500 рублей, как предположили в прокуратуре, деньги она взяла себе.

Инвалид обнаружил пропажу спустя несколько дней и сообщил в полицию, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая созналась в краже и признала вину. Точку в деле поставит Прионежский суд.