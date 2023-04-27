Автомобиль развернуло после сильного удара на Ровио

27 апреля в 17:30 на перекрестке улиц Ровио и Парфенова в Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля, сообщает dtpptz.ru.

Один из участников ДТП двигался по Ровио прямо, другой совершал левый поворот. От удара одну из машин развернуло.

Автомобили получили механические повреждения. Дорожный инцидент попал в объектив городской камеры видеонаблюдения CityLink. // фото участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»