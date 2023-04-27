Мужчина жестоко избил односельчанина и бросил умирать в сугробе

На севере Карелии осудили жителя Ледмозера. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также грабеж, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Преступления были совершены в марте 2021 года. Мужчина позвал в гости двух односельчан, они выпивали, но затем с одним из гостей вышла ссора. Мужчина на почве неприязни избил потерпевшего, вытащил его на улицу и бросил в сугробе. Утром потерпевшего мужчину нашла соседка, она вызвала «скорую». Жертва избиения умерла в «карете» скорой помощи в ходе реанимационных мероприятий. Той же ночью возле кафе-бара мужчина украл у местного жителя мобильный телефон.

Суд состоялся с коллегией присяжных: был вынесен единодушный вердикт о виновности жителя Ледмозера.

Подсудимому по совокупности преступлений назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы, но с учетом того, что он совершил новые преступления в период условного осуждения, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. // фото freepik.com