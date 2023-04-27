Любителя ночных прогулок могут отправить на принудительное лечение

Ранее судимый за кражи житель поселка Калевала, 1964 года рождения, был принят под административный надзор. На него был наложен ряд ограничений. В частности, мужчине было запрещено посещать питейные заведения, покидать место жительства в ночное время, он должен был являться для обязательной регистрации в полицию.

Также по решению суда он был обязан пройти курс лечения от зависимости. Но мужчина неоднократно нарушал ограничения. Участковый и сотрудники ППС выявляли, что мужчина находился в алкогольном состоянии вне дома в ночное время. В связи с этим было расследовано уголовное дело по признакам уклонения от административного надзора.

По сведениям полиции, мужчина имеет проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Следователи вынесли постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Окончательное решение в отношении нарушителя должен принять Костомукшский городской суд. // фото unsplash.com