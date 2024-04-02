Многодетная мама, единственная выжившая в аварии, борется за жизнь

Текст и фото Алина Гапеева

Анна Котомкина после страшной катастрофы на Суоярвском шоссе, в которой погибли ее маленькая дочь, муж и двоюродный брат, почти два месяца находится в больнице и надеется поскорее приехать домой к своим детям.

Несмотря на душевную и физическую боль, она старается вернуться к нормальной жизни и пытается строить новые планы, считая, что сейчас не время раскисать и впадать в депрессию, ведь ее возвращения домой ждут трое детей: школьники Соня и Никита и старший сын Матвей, студент Петрозаводского государственного университета.

После той страшной аварии жизнь Анны Котомкиной и ее родных разделилась надвое. Напомним, что 15 февраля около 12.00 на 106-м км дороги Петрозаводск - Суоярви столкнулись «Лада Гранта» и грузовик DAF с полуприцепом. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Смогла выжить только женщина, сидевшая на заднем сиденье автомобиля.

В тот роковой день из Новых Песков в Суоярви по будничным делам отправились на одной машине родственники. Анна с младшей дочкой Асей разместились на заднем пассажирском сидении, муж Константин перед ней, а двоюродный брат Андрей был за рулем.

«Помню, как навстречу вылетел большегруз с огромными камнями в полуприцепе. Муж закричал... Больше я ничего не помню»,

— поделилась страшными воспоминаниями женщина.

В больницу она поступила без сознания с множественными переломами и ушибами. Ее жизнь висела на волоске.

Анна пришла в себя лишь на следующий день. На ее вопросы, где родные, врачи не отвечали и старательно умалчивали масштабы трагедии: она была еще слишком слаба, находилась в реанимации. Позже узнала от старшего сына о горе, которое обрушилось на их семью, и удар судьбы встретила мужественно.

После двух перенесенных операций Анна пролежала целый месяц в постели. Сначала за ее жизнь боролись медики больницы в городе Суоярви, потом ее перевели в республиканскую больницу в Петрозаводск. Сейчас она находится в руках врачей Пряжинской районной больницы.

«В аварии не пострадала только правая рука, все остальные конечности имеют ушибы и травмы: на одной ноге уже заменили сустав, на другой колено раздроблено. Получается, что меня еще одна операция ждет», — перечисляет свои травмы Аня.

Пока она передвигается в инвалидной коляске, но ничуточки не сомневается, что сама начнет ходить. Для этого ей предстоит перенести еще одну операцию и пройти несколько этапов медицинской реабилитации.

Курс восстановления она проходит успешно, обгоняя все врачебные прогнозы. Каждое самостоятельное движение — маленькая победа над собой.

«Я на время оставила страх, жалость к себе и не позволяю себе лениться. Все время выполняю необходимые упражнения. Такими темпами я скоро сяду на шпагат или буду культуристом»,

— несмело шутит Анна.

Пока мама находится в больнице, за младшими детьми присматривает бабушка. Голоса детей Аня слышит только по телефону.

Жители Новых Песков отмечают, что семья Котомкиных крепкая, дружная, трудолюбивая, здесь друг друга чтут и уважают. Дети учатся на «хорошо» и «отлично», помогают старшим по хозяйству. Ребятишки делают все, чтобы порадовать своими успехами маму, хотя им тоже сейчас непросто. Анна, в свою очередь, очень старается поскорее встать на ноги.

За свои маленькие победы искалеченная женщина благодарит всех тех, кто оказался с ней рядом и разделил боль, страхи, кто помог ей пережить трагедию. Анна перечисляет многих по именам и фамилиям. Список неравнодушных людей оказался очень длинным. В него вошли медики от высшего звена до младшего медицинского персонала, жители республики, которые смогли поддержать финансово и теплыми словами, преподаватели школы и университета, православный приход храма Святителя Николая поселка Эссойла, родные, близкие, знакомые, депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова, редакции карельских средств массовой информации и совершенно незнакомые люди.

«Я не осталась один на один со своим горем. Со мной оказались все вы. Благодаря вашей помощи я становлюсь сильнее»,

— адресует слова благодарности Анна Котомкина всем, кто поддержал и поддерживает ее.

Женщина поделилась также своими переживаниями за мать и отца погибшего двоюродного брата Андрея Васильева. Брат находился в момент аварии за рулем. Он был единственным сыном у родителей, и пенсионеры видели в нем основную поддержку в старости. Андрей работал вахтовиком, увлекался рыбалкой и охотой. Он строил большие планы на будущее: купил квартиру в Петрозаводске, чтобы потом переехать туда жить с сыном. Судьба распорядилась по-другому, и планы рухнули в одночасье. Его сынишка-школьник также будет расти без отца, с мамой.

«Теперь нам некого ждать. Мы с мужем стараемся занять себя какой-нибудь работой. А внук стал для нас отдушиной и радостью в жизни. Виновник аварии признал свою вину. Нам хотелось бы, чтобы он ответил перед судом по всей строгости закона»,

— говорит мама Андрея Анна Васильева.

Следствие по дорожно-транспортному происшествию на суоярвской трассе еще не закончено. Родным предстоит вынести еще немало сложных испытаний до судебного приговора. После аварии дети, родные и близкие с большим трудом находят в себе силы жить дальше. Но они уверены, что справятся с трудностями: «Мы будем жить для тех, кто находится с нами рядом».