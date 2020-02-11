Пользователи Windows 7 жалуются на невозможность выключить компьютер

Пользователи устройств с ОС Windows 7 пожаловались на ошибку, которая появляется при попытке выключить или перезагрузить компьютер. О случаях сбоя в операционной системе пишет ТАСС.

Как сообщается, при попытке выключить или перезагрузить систему возникало всплывающее окно с сообщением: «У вас нет прав на выключение этого компьютера».

Пользователи уже поделились инструкцией, как избавиться от этой ошибки. Впрочем, она довольна сложна и запутанна и к тому же не всегда помогает. Как отметили юзеры, проще выключить компьютер, нажав кнопку на системном блоке, однако, это не безопасно.

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, 14 января. Компьютеры, на которых установлена ОС, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать техническую поддержку и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и перейти на Windows 10.