Китайский коронавирус получил официальное название

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.

«Теперь есть название для заболевания 2019-nCoV: COVID-19», - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Его сообщение опубликовано на официальной странице организации в Twitter.

Перед специалистами стояла задача выбрать название, которое не имело бы географической привязки, а также не указывало бы на определенных животных, людей или группы, добавили в ВОЗ.

Ранее власти Китая дали новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumonia - «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса».