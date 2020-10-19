19 октября 2020, 17:19
Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои в работе
Популярные соцсети легли в странах Европы и Америки
В соцсетях Instagram и Facebook произошел крупный сбой. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сложности в работе сайтов начались в 15:17 по московскому времени. Пользователи жалуются либо на полное отключение соцсетей, либо на проблемы с авторизацией и новостной лентой.
Сбои зафиксированы в США, России и ряде европейских стран, сообщает источник.