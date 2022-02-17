Получившего грант фермера в Пряже обвинили в мошенничестве и осудили

Главу крестьянско-фермерского хозяйства в Пряже признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Фермер слишком вольно обошелся с деньгами, которые ему выделили по гранту, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Пряжи победил в конкурсе на получение «Агростартапа» в 2019 году. Сумма субсидии составила три миллиона рублей. Эти деньги фермер должен был направить на развитие хозяйства.

Но он купил на часть из них автомобиль у знакомого. Причем договорился, чтобы тот завысил сумму сделки: вместо 1,2 миллиона рублей указал 1,7 миллиона. Потом продавец вернул покупателю обратно 500 тысяч рублей.

Эти деньги и приобретенную машину фермер использовал для нужд, не связанных с деятельностью фермерского хозяйства.

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Кроме того, удовлетворили гражданский иск Минсельхоза Карелии о взыскании причиненного материального ущерба. // Фото: thomas0000/pixabay.com