17 февраля 2022, 14:25
Опубликованы фотографии с места пожара в Олонецком районе
В поселке Верхнеолонецкий в среду горела частная баня
В Сети опубликованы фотографии с места пожара, который произошел вечером 16 февраля в поселке Верхнеолонецкий. Снимки появились в паблике ОПС по Олонецкому району.
Напомним, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 17:59. На место выехали пожарные из поселков Коткозеро и Пряжа.
Горела частная баня, расположенная около одного из домов. В результате пожара строение было уничтожено огнем. Причины происшествия устанавливают специалисты. Фото источника