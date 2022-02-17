Опубликованы фотографии с места пожара в Олонецком районе

В Сети опубликованы фотографии с места пожара, который произошел вечером 16 февраля в поселке Верхнеолонецкий. Снимки появились в паблике ОПС по Олонецкому району.

Напомним, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 17:59. На место выехали пожарные из поселков Коткозеро и Пряжа.

Горела частная баня, расположенная около одного из домов. В результате пожара строение было уничтожено огнем. Причины происшествия устанавливают специалисты. Фото источника