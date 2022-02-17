17 февраля 2022, 14:17
Юноша в Кондопоге ссорился с подругой и вдребезги разбил двери банка
Молодого человека в городе бумажников будут судить за вандализм
В отделении одного из банков в Кондопоге посетитель разбил стеклянные двери. Администрация обратилась в полицию, сообщили в МВД Карелии.
Ущерб в банке оценили в 10 тысяч рублей. Участковый установил личность разрушителя. Оказалось, что это 25-летний местный житель.
Ранним утром он зашел в банк со своей девушкой. Внезапно парочка поссорилась, юноша так разозлился, что нанес ногами несколько ударов по остекленным дверям. Потом он скрылся. Возбуждено уголовное дело о вандализме. // Фото: www.solargard.com