Юноша в Кондопоге ссорился с подругой и вдребезги разбил двери банка

В отделении одного из банков в Кондопоге посетитель разбил стеклянные двери. Администрация обратилась в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб в банке оценили в 10 тысяч рублей. Участковый установил личность разрушителя. Оказалось, что это 25-летний местный житель.

Ранним утром он зашел в банк со своей девушкой. Внезапно парочка поссорилась, юноша так разозлился, что нанес ногами несколько ударов по остекленным дверям. Потом он скрылся. Возбуждено уголовное дело о вандализме. // Фото: www.solargard.com