Охрана в известном торговом центре Петрозаводска жестоко избила юношу

Трое охранников в магазине известного торгового центра в Петрозаводске вечером 16 февраля избили посетителя. Об инциденте рассказала пользовательница группы «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Женщина написала, что молодой человек попытался украсть палку колбасы. Его втроем били, валяли по полу, разбили кулаками лицо до крови. Все это происходило на глазах у других посетителей.

- Что это за охрана, которая втроем не смогла по-другому справиться с молодым, невысоким, тощим парнем?! – возмутилась горожанка. - Охрана все же должна обладать психической устойчивостью и некоторой физической силой.

Она задала вопрос, не поощряет ли руководство торгового центра и магазина, где произошел инцидент, такие действия своих сотрудников.