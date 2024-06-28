Получить вид на жительство в Финляндии станет сложнее

Реформу закона о получении ВНЖ (прим.ред. вид на жительство) и закон об уменьшении прожиточного пособия для просителей убежища одобрили в парламенте Финляндии.

Пособия уменьшатся до минимума, прописанного в директиве ЕС об условиях принятия просителей убежища, сообщает «Фонтанка». Урежут выплаты даже детям, у которых в стране нет опекунов. Инициатива получила поддержку 108 депутатов, против 59, 32 парламентария отсутствовали.

Получившие отказ в международной защите потеряют возможность запрашивать в Финляндии разрешение на пребывание на основании работы, предпринимательства или учебы. За высказались 97 человек, против 71. Изменения предполагают, что те, кто находится в Финляндии на основании учебы, не смогут получить разрешение на пребывание на основании работы.

Из-за нововведений получение вида на жительство в Суоми усложнится. // фото freepik.com/ wirestock