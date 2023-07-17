Полученную лесничим взятку взыскали в доход государства

Бывшего лесничего в Кондопожском районе признали виновным в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы, штрафу в размере 3,4 миллиона рублей и запретил занимать ряд ответственных должностей в течение двух лет. Но прокурор подал еще один иск, сообщили в надзорном ведомстве.

Лесничий с января 2018 года по апрель 2019 года помогал заключать договора купли-продажи лесных насаждений 11 гражданам. Древесину они приобретали как бы для своих нужд, а потом передавали взяткодателю, который использовал ее для получения прибыли.

Потом лесничий предоставил ему делянки на территории Кондопожского района по данным договорам купли-продажи в легкодоступных местах. Взяткодатель мог беспрепятственно осуществлять на них лесозаготовительную деятельность, никто не фиксировал и не пресекал нарушения лесного законодательства.

За совершение этих действий и бездействие лесничий получил 96 тысяч рублей, то есть часть от оговоренной суммы взятки в сумме 170 тысяч рублей.

Прокурор района обратился в суд с требованием о признании указанной сделки недействительной и взыскании с ответчика в доход Российской Федерации 96 тысяч рублей. Иск удовлетворили. // фото: www.freepik.com