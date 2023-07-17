На стройке в Карелии нашли мигрантов без документов

Семерых приезжих из стран Центральной Азии выявили на стройке в Калевальском районе, сообщили в МВД Карелии. Мигранты работали без документов, а трое вдобавок нарушили режим пребывания в России.

Всех семерых оштрафовали на 14 тысяч рублей. Иностранцам, незаконно находившимся в стране, Костомукшский суд назначил административный штраф в размере 2000 рублей каждому и вынес решение об их принудительном выдворении.

Трое мигрантов сейчас находятся в Центре временного содержания иностранных граждан в Петрозаводске. // фото: МВД Карелии