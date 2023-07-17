Около правительства Карелии поселились пчелы и искусали сотрудника

Чиновники правительства Карелии обеспокоены опасным соседством. Во дворе административного здания поселились пчелы, написал в своем Telegram-канале руководитель минэка Олег Ермолаев.

Министр разместил видео, которое он снял из окна дома № 19 на проспекте Ленина. В кадре видно, как сотрудник в соответствующей экипировке пытается собрать большой рой пчел, облюбовавших фонарь.

Однако собрать незваных гостей в коробку не удалось, вскоре сотрудник спасся от них бегством, его явно искусали. // фото: скриншот видео