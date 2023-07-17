17 июля 2023, 16:52
Жительница Карелии получит 500 тысяч рублей после падения на тротуаре
Женщина из Сортавалы второй год лечится после неудачной прогулки по городу
Жительница Сортавалы получит компенсацию после падения на скользком тротуаре. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2022 года. Женщина упала на тротуаре, который не был очищен от снега. Также он не был обработан противогололедной смесью. В результате горожанка получила тяжелые травмы. До сих пор она проходит курс лечения.
Прокурор обратился в суд с просьбой взыскать с ФКУ «Упрдор «Кола», ответственного за содержание тротуара, 500 тысяч рублей в виде компенсации. Суд полностью удовлетворил эти требования. // Фото «Петрозаводск говорит»