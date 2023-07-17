Жительница Карелии получит 500 тысяч рублей после падения на тротуаре

Жительница Сортавалы получит компенсацию после падения на скользком тротуаре. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2022 года. Женщина упала на тротуаре, который не был очищен от снега. Также он не был обработан противогололедной смесью. В результате горожанка получила тяжелые травмы. До сих пор она проходит курс лечения.

Прокурор обратился в суд с просьбой взыскать с ФКУ «Упрдор «Кола», ответственного за содержание тротуара, 500 тысяч рублей в виде компенсации. Суд полностью удовлетворил эти требования. // Фото «Петрозаводск говорит»