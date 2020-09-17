17 сентября 2020, 14:17
Полторы сотни кустарников высадили в двух микрорайонах Петрозаводска
Две акции по озеленению прошли в среду в карельской столице
В среду в Петрозаводске были проведены сразу две акции по озеленению. Они состоялись на улице Ровио и в сквере 70-летия Победы на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского, сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники Городского комбината благоустройства, работники администрации карельской столицы и горожане высадили 150 спирей.
Так был дан старт ежегодной осенней акции «Петрозаводску - 100 тысяч деревьев». В ближайшее время на общественных территориях карельской столицы высадят еще более сотни растений.