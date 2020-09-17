Полторы сотни кустарников высадили в двух микрорайонах Петрозаводска

В среду в Петрозаводске были проведены сразу две акции по озеленению. Они состоялись на улице Ровио и в сквере 70-летия Победы на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники Городского комбината благоустройства, работники администрации карельской столицы и горожане высадили 150 спирей.

Так был дан старт ежегодной осенней акции «Петрозаводску - 100 тысяч деревьев». В ближайшее время на общественных территориях карельской столицы высадят еще более сотни растений.