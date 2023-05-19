Полтора миллиарда рублей на ремонт дорог Карелия взяла в кредит

Бюджетный кредит в размере 1,5 миллиарда рублей предоставят Карелии на ремонт дорог. Деньги дадут под 0,1 процента годовых, уточнили в Минфине РК.

Республиканское ведомство уже заключило соответствующее соглашение с Управлением Федерального казначейства.

В текущем году регионам впервые предоставили возможность получать низкопроцентные бюджетные кредиты для опережающего финансирования мероприятий.

Наша республика подготовила заявку на получение трансфертов для ремонта дорог в 2024 году. На полученные деньги Карелия отремонтирует 10 объектов.

Это участки на автомобильных дорогах Деревянное-Деревянка-Пяжиева Сельга-Пухта, Седокла-Алексала, Олонец-Чимилица, Ильинский-Андрусово, Кутейжа-Верховье, подъезды к поселку Ондозеро, станции Надвоицы, деревне Нижняя Салма, поселку Верхнеолонецкий, а также автодорогу в д. Кескозеро. // фото: pixabay.com