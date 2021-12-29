Полсотни елей из Карелии отправили в Сирию

50 карельских елей доставил в Сирию самолет Минобороны, сообщил в своем аккаунте глава республики.

Деревья, которые выбрали в питомнике специально для соотечественников, несущих службу вдали от дома, упаковали в России и отправили на авиабазу Хмеймим. За три с половиной часа перелета новогодняя хвоя не только увяла, но и сохранила снег на ветвях.

Военные получили открытки и сувениры, которые подготовили карельские юнармейцы. Артур Парфенчиков надеется, что это подарит ощущение праздника.

«Пятый телеканал» показал, как Дед Мороз и Снегурочка выбирали новогодние деревья и как их доставляли на аэродром. (фото скриншот)