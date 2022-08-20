Польша сократила выдачу виз россиянам в несколько раз

Власти Польши резко уменьшили число выдаваемых россиянам виз. По данным издания «Речь Посполита», их количество сократилось втрое.

В основном оформляют гуманитарные въездные разрешения и рабочие, у туристов почти нет шансов.

В частности, с момента начала спецоперации на Украине, то есть с 24 февраля, по 9 августа россиянам выдали 4 513 польских виз. В прошлом году за весь год этот показатель был равен 31 297.

Напомним, ранее сократила объем выдачи виз россиянам Финляндия, Эстония закрыла границы для туристов из России с выданным республикой шенгеном, то же самое сделали Литва, Латвия и Чехия. // Фото: www.shutterstock.com