Названы модные цвета осени

Одежда какого цвета будет в тренде этой осенью. Популярными станут небесно-голубой, кремовый и розовый оттенки, утверждает редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер, пишет «Лента.ру».

Мода 90-х все еще влияет на последние коллекции кутюрью. Дизайнера просмотрели архивы и вернулись к цвету, который раньше вызывал разногласия, но теперь стал обожаемым в модных кругах. По словам редактора журнала, речь идет о коричневом цвете.

«Это не оттенок молочного шоколада - это чистое какао»,

- подчеркнула модный эксперт. Также в список актуальных цветов осени попали охра, розовый и черный цвета, металлик.

«Просмотрев буквально тысячи образов с подиумов за последние несколько дней, я могу сделать один вывод: этой осенью мы все будем носить монохромные черные наряды», - резюмировала Эггенбергер. (фото unsplash.com, Harper Sunday)