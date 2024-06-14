Полные корзины грибов собирают люди в Ленобласти

В Ленинградской области уже вовсю пошли грибы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на паблик любителей тихой охоты.

Так, уже в начале июня в Тосненском районе грибники собирают подосиновики целыми корзинами. Приходится даже выбирать - все грибы просто не удается вынести из леса. Люди особенно отмечают чистоту гриба - червивых почти нет.

При этом грибники предупреждают - в лесу уже вовсю лютуют комары. Поэтому перед прогулкой стоит запастись специальными средствами. // Фото «Петрозаводск говорит»