Полиция установила вандала, похитившего ограждения Пименовского моста

Полиция Петрозаводска установила подозреваемого, выломавшего часть ограды на Пименовском мосту. По данным полиции, ущерб составил почти 40 тысяч рублей. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале горожане пожаловались на повреждения ограды моста в центре столицы Карелии – отсутствовала часть кованых элементов. 10 февраля ограждение было восстановлено.

Оперативники установили, что к злодеянию причастен ранее судимый 24-летний местный житель. В течение нескольких дней он разбирал элементы ограды моста, складывал их в мешки и уносил домой. На следующий день он сдавал похищенное в пункт приема металлолома.

В результате он сдал 600 килограммов чугунных ограждений и выручил около 6 000 рублей. Деньги молодой человек пропил.