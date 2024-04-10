Полиция разыскивает Николая Виролайнена

Прионежская полиция разыскивает Николая Суловича Виролайнена, 1979 года рождения.

Уроженца Вилги подозревают в уклонении от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медхарактера.

Разыскиваемый может скрываться в Петрозаводске среди бомжей. Оперативники просят бдительных жителей Карелии сообщать значимые сведения о разыскиваемом по телефонам: 8911-660-5727 или в ОМВД Прионежского района: (8 814-2) 57-96-16, 73-90-29. // фото пресс-службы МВД по РК