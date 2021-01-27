Полиция разыскивает неизвестного, похитившего елку в Пряже

В отдел полиции Пряжинского района Карелии поступило сообщение о том, что неизвестный похитил искусственную ель с двумя гирляндами у здания администрации в Пряже, сообщает паблик «ОМВД России по Пряжинскому району».

В настоящий момент проводится проверка. Полицейские устанавливают личность мужчины, запечатленного на видео камер наружного наблюдения.

Всех опознавших человека, запечатленного на видео, просят звонит по телефону дежурной части ОМВД России по Пряжинскому району – 8 (81456) 31993. Конфиденциальность гарантируется.