Полиция проведет рейд на дорогах Петрозаводска в пятницу

В пятницу, 5 января, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять автомобилистов, которые решили сесть за руль в праздничные дни в состоянии алкогольного опьянения. Для этого будут проводиться сплошные проверки транспорта.

Жителей карельской столицы просят не оставаться в стороне и сообщать о пьяных водителях в дежурную часть по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД