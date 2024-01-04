04 января 2024, 14:00
Полиция проведет рейд на дорогах Петрозаводска в пятницу
Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных водителей в карельской столице
В пятницу, 5 января, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять автомобилистов, которые решили сесть за руль в праздничные дни в состоянии алкогольного опьянения. Для этого будут проводиться сплошные проверки транспорта.
Жителей карельской столицы просят не оставаться в стороне и сообщать о пьяных водителях в дежурную часть по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД