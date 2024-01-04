Автобусные рейсы из Петрозаводска отменяются из-за мороза

Из-за сильных морозов, установившихся в Карелии, отменяются междугородние автобусы из Петрозаводска. Об этом объявили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, сегодня, 4 января, не состоятся рейсы в Костомукшу через Сегежу отправлением в 11:00 и в 21:30. Также отменены рейсы в Пудож в 15:30 и в 22:00. Соответственно не поедут в столицу Карелии и автобусы, которые должны были следовать в обратном направлении.

Все пассажиры могут сдать билеты и получить 100% уплаченных за них денег. // Фото: freepik.com / wirestock