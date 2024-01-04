04 января 2024, 11:54
Сети водоснабжения замерзают в домах Петрозаводска
Рабочие используют различные приборы, чтобы вернуть воду жителям карельской столицы
В Петрозаводске из-за морозов зафиксированы случаи заморозки сетей водоснабжения в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Работники МУП «ПетроГИЦ» в среду разморозили сети водоснабжения в 11 многоквартирных домах. Коммунальные аварии ликвидируются и управляющими компаниями.
Рабочие используют для решения задач парогенератор, строительные фены и греющие кабели. Работы по разморозке сетей продолжаются. // Фото «Петрозаводск говорит»