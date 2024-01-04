Итоги 2023 года: версия портала «Петрозаводск говорит»

В 2023 году многие люди и события удивили журналистов сайта «Петрозаводск говорит». Одни персоны поразили беззастенчивым враньем, другие — наглостью и напором, третьи — своим бесстрашием в трудных ситуациях. Много было расследований, наши журналисты пытались разобраться: а что происходит на самом деле? О плохом и хорошем, запоминающемся, страшном и смешном в 2023 году - расскажем в этом материале.

Цифры года

Новые тарифы на электроэнергию стали настоящим потрясением для многих жителей Карелии, которые проживают в частных домах и пользуются двухставочными или трехставочными тарифами. Вместо обещаний, что плата за коммунальные услуги не должна увеличиться больше, чем на 9 процентов, люди получили повышение на 20-30 процентов. Разбирались с тарифами и с теми, кто решил поглубже залезть в кошельки граждан.

Жители Олонецкого района уже много лет платят за газ по тарифу, в который заложены расходы бизнесменов. Олончанам приходят коммунальные счета, в которых по 8-12 тысяч рублей - только за газ. А ведь в районе еще и множество бюджетных предприятий, оплачивающих еще больший тариф на тепло.

В Карелии осталось 527 тысяч человек. Карелия оказалась самой малочисленной республикой в составе Северо-Западного федерального округа. Нас мало, живем бедно, но недолго. За границей бедности - 13 процентов населения региона.

Трагедия года

Жители карельского села Деревянное уверены в том, что убийство шести человек, которое произошло в ночь на 1 августа, можно было предотвратить. Процветающие в селе пьянство и наркомания, круглосуточные точки по продаже спирта, притоны и «бичевники», на которые не обращали внимания правоохранительные органы, – вот настоящие причины страшного преступления.

Судебные процессы года

Многих в Карелии поразила суровость приговора в отношении двух инструкторов Сямозерского лагеря - семь лет колонии Павлу Ильину и семь с половиной Валерию Круподещикову. То есть никто из чиновников в гибели детей не виноват, а бывший руководитель республиканского Роспотребнадзора Коваленко даже отсудил у минфина России 4 миллиона рублей за моральные старадания. Виноватыми назначены два молодых парня, одного из которых не было в лагере во время трагедии.

Настоящее шоу в суде наблюдали в течение нескольких месяцев: судили бизнесмена Евгения Михеева за то, что он избил сторожа турбазы. Сначала Михеев все отрицал и пытался выгнать нашего журналиста из зала заседаний, потом внезапно заболел, потом пропал из поля зрения судьи, потом появился в суде побритым налысо, потом раскаялся, все признал и заплатил пострадавшему полмиллиона рублей. Всего-то и потерял - деньги и волосы. Зато сколько увлекательных минут подарил нашим читателям.

Победители года

Настоящими героями оказались жители поселка Плотина: они боролись за чистоту озера Лоухское, всячески сопротивлялись решению властей создать там очередное форелеводческое хозяйство и в итоге победили в суде. Удивительно, но и так в Карелии бывает.

Приятность года

В Петрозаводске появились новые автобусы. Теперь можно ездить по столице Карелии не в задрипанных грязных маршрутках, а в новых вместительных машинах темно-бирюзового оттенка. Перевозчики наладили взаимодействие с разработчиками приложений. Теперь горожане могут отслеживать передвижение этих автобусов онлайн.

Удивление года

Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский удалил свои страницы во всех социальных сетях. Как поет Клава Кока:

«Твоя песенка спета,

Колонки молчат

Я сделала больно

И покинула чат».

Правда, больно сделал не Любарский, а ему: получил ранение в руку, отправился лечиться в Санкт-Петербург. Но с удалением аккаунтов реально удивил: только в ВКонтакте у него было 27 тысяч подписчиков. Для сравнения - у Парфенчикова всего около десяти тысяч.

Сила слова

В отношении сотрудников карельского минприроды организована служебная проверка после публикации «Петрозаводск говорит» о скандале в деревне Западное Кончезеро «Жительницу Карелии пытались наказать за пользование деревянным пирсом».

Тамару Караченцеву пытались оштрафовать за пользование озерной водой для личных целей – к Кончезеру она подходила по деревянным мосткам, на которых установила насос, чтобы набирать воду летом. Но инспектор министерства Александр Тюлин посчитал, что женщина должна была заключить договор водопользования, а поскольку его нет, то в действиях Караченцевой усмотрели «самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». Женщина подала жалобу в Минприроды, решение там не могли принять почти месяц, но в итоге 3 августа постановление о штрафе отменили.

Кочегарам котельной в поселке Пяльма выдали зарплату после нашего вмешательства и выхода материала о задержках жалования. Там не все однозначно, и государство само во многом виновато, что ООО «Промэнергострой» не может рассчитаться с людьми вовремя. Но факт остается фактом: пока наш портал не поднял шум, семьи работников котельной сидели без денег.

Это лишь малая часть материалов, которыми мы подводим черту под ушедшим 2023 годом. Благодарим наших читателей за верность нашему изданию, мы всегда ждем ваших откликов, комментариев и новых интересных историй! Благодарим некоторых карельских чиновников за открытость: глава минстроя Россыпнов, руководитель минобраза Голубев и министр траспорта Щебекин всегда на связи, не посылают журналистов в пресс-службу и не тянут с ответами по несколько дней. Благодарим карельскую прокуратуру за участие в борьбе за справедливость. Благодарим карельских фотографов за готовность делиться удачными снимками. Всех с Новым годом! // Фото: Петрозаводск говорит.