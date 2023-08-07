Может ли известный петрозаводский бизнесмен Михеев избежать наказания?

Текст: Елена Малишевская

8 августа состоится очередное заседание: в Мировом суде Карелии продолжают рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении известного петрозаводского предпринимателя Евгения Михеева. Он обвиняется по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание, которое грозит бизнесмену, - лишение свободы на срок до трех лет.

Последнее заседание по этому делу, состоявшееся 3 августа, усилиями трех адвокатов обвиняемого было превращено в настоящее шоу. Началось оно, как водится, с попытки удалить журналистов из зала. На этот раз адвокат Соловьев заявил, что «необъективные, пристрастные, целенаправленно уничижительные комментарии стали появляться в СМИ». По мнению адвоката, такие слова, как «магнат» и «владелец строительной империи», которые употребляются в публикациях, дискредитируют его подзащитного. Напомним, что Евгений Михеев, согласно базе Seldon, является учредителем двух десятков различных компаний. Одна из самых известных – ООО «Торговый дом ЦСК».

Также Соловьев обратился к мировому судье судебного участка Прионежского района Борису Цепляеву с вопросом: можно ли считать журналистами тех, кто даже не состоит в Союзе журналистов?

Рассказываем адвокату Соловьеву, если он не в курсе. Союз журналистов России – общественная организация, быть его членом право, а не обязанность журналиста.

Можем задать встречный вопрос: можно ли считать адвоката Соловьева адвокатом, если он не знает таких элементарных вещей? Судья Цепляев отклонил ходатайство Соловьева, заседание продолжилось в прежнем, открытом режиме.

Дальше адвокаты Михеева взялись за официального представителя потерпевшего – юриста Дмитрия Шамина. Он представляет интересы Кондратюка – пожилого сторожа турбазы, которую, согласно материалам следствия, Михеев купил. Как рассказывал потерпевший, вечером он взял миску макарон с тушенкой и пошел кормить собаку, которая находилась на привязи на территории турбазы. Михееву не понравилось, что мужчина ходит по турбазе.

«Я сказал, что покормлю собаку и уйду. А он сказал, что завтра ее убьет. Меня он уже с турбазы выгнал, я переехал в вагончик»,

- рассказал потерпевший.

По его версии, Евгений Михеев избил его прямо рядом с собакой. Михеев был в сопровождении охранника, но тот просто стоял рядом.

«Михеев меня ногами сильно отпинал… Я упал, он мне не давал встать, ногами бил по ребрам, по почкам».

Сам Кондратюк (ему сейчас 63 года) в суде не появляется. Адвокаты Михеева выступили с ходатайством об отводе его представителя Шамина. Причины долго и красноречиво озвучивал подозреваемый в нанесении побоев Евгений Михеев. Во-первых, Шамин 19 лет назад работал в одном из предприятий, принадлежащих «семейному бизнесу» Михеева. Во-вторых, Михеев обвинил Шамина в «содомском грехе». Когда Шамин уточнил: а что это значит, Михеев произнес еще более загадочное словосочетание: пассивный гомосексуализм. В-третьих, адвокаты Михеева усомнились в подлинности диплома о высшем юридическом образовании Шамина. Дескать, документа нет в электронной базе, и каких-то отметок не хватает, какие есть в дипломах трех адвокатов – Соловьева, Шогина и Соколова.

Судья Цепляев не счел приведенные доводы достаточными для отвода Шамина, тот продолжит представлять интересы потерпевшего в суде. Более того, Дмитрий Шамин собирается привлечь Михеева к ответственности по делу о клевете.

На «разбирательство» сначала с журналистами, потом с Шаминым ушло примерно полтора часа. Государственный обвинитель даже выступил с репликой, что «адвокаты намеренно затягивают дело».

Напомним, что сам инцидент на турбазе, по поводу которого идут судебные заседания, произошел, по версии потерпевшего, в ноябре 2021 года. 1 ст. 112 УК РФ - преступление небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности - 2 года со дня совершения преступления. То есть он истекает в ноябре этого года.

Борис Цепляев поставил в «судебный график» сразу несколько заседаний в августе по делу Михеева. Складывается впечатление, что судья надеется успеть. // Фото: Елена Малишевская, Антонина Кябелева.