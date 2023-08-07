В Минприроды Карелии начнут принимать заявления на добычу лося

В пятницу, 11 августа, Минприроды Карелии начнет прием заявлений на добычу лося. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявления от охотников будут приниматься с 11 по 17 августа. Распределение разрешений пройдет методом жеребьевки 18 августа.

«Каждый охотник имеет право отправить только одно заявление. В заявлении на добычу лося допускается указание только одной половозрастной группы лося (лось во время гона, лось старше 1 года, лось до 1 года), только одного района (участка, группы участков) общедоступного охотничьего угодья Карелии»,

- говорится в сообщении министерства.

Онлайн-трансляция процедуры жеребьевки будет вестись в группе Минприроды в соцсети. // Фото: unsplash.com / Paul Einerhand