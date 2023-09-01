Сотрудников Минприроды проверят после скандала из-за доступа к озеру

В отношении сотрудников карельского Минприроды организована служебная проверка после публикации «Петрозаводск говорит» о скандале в деревне Западное Кончезеро «Жительницу Карелии пытались наказать за пользование деревянным пирсом».

Тамару Караченцеву пытались оштрафовать за пользование озерной водой для личных целей – к Кончезеру она подходила по деревянным мосткам, на которых установила насос, чтобы набирать воду летом. Но инспектор министерства Александр Тюлин посчитал, что женщина должна была заключить договор водопользования, а поскольку его нет, то в действиях Караченцевой усмотрели «самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». Женщина подала жалобу в Минприроды, решение там не могли принять почти месяц, но в итоге 3 августа постановление о штрафе отменили.

Результаты проверки пообещали обнародовать на правительственном сайте. Региональные власти подчеркнули, что в соответствии с законодательством «граждане имеют право беспрепятственно пользоваться любым водным объектом для удовлетворения своих личных и бытовых нужд». А оформление договора водопользования, согласно Водному кодексу, требуется при строительстве пирсов, причалов, к примеру, лодочных станций, туристических баз и т.д. // фото «Петрозаводск говорит»