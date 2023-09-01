Россиянин попытался провезти револьвер через границу

Мужчина забыл выложить перед поездкой в Финляндию револьвер. Заряженное семью патронами оружие обнаружили карельские таможенники в МАПП «Люття».

Револьвер оказался охолощенным, сообщили в пресс-службе карельской таможни. По заключению экспертов, револьвер системы Нагана образца 1895 года отечественного производства изготовлен в 1937 году. Он охолощен под светозвуковые холостые патроны и относится к категории списанного гражданского охолощенного оружия.

В управлении сообщили, что для перевозки подобных вещей через границу ЕАЭС требуются разрешительные документы. В отношении россиянина решается вопрос о возбуждении административного дела. // фото предоставлено пресс-службой карельской таможни