Местные власти в Рабочеостровске устроили свалку рядом со школой

Рядом со школой в Рабочеостровском долгое время лежали доски и другие остатки теплицы. Она сгорела, строение разобрали, а отходы оставили, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Прокурор подал иск и потребовал ликвидировать несанкционированную свалку рядом с учебным заведением.

Суд обязал администрацию Рабочеостровского сельского поселения в течение двух месяцев убрать битые кирпичи и горелые доски. // фото: freepik.com