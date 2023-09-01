01 сентября 2023, 11:57
Общество

Местные власти в Рабочеостровске устроили свалку рядом со школой

Суд обязал администрацию убрать последствия пожара в школьной теплице

Рядом со школой в Рабочеостровском долгое время лежали доски и другие остатки теплицы. Она сгорела, строение разобрали, а отходы оставили, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Прокурор подал иск и потребовал ликвидировать несанкционированную свалку рядом с учебным заведением.

Суд обязал администрацию Рабочеостровского сельского поселения в течение двух месяцев убрать битые кирпичи и горелые доски. // фото: freepik.com

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новости Карелии
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