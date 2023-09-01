01 сентября 2023, 11:57
Местные власти в Рабочеостровске устроили свалку рядом со школой
Суд обязал администрацию убрать последствия пожара в школьной теплице
Рядом со школой в Рабочеостровском долгое время лежали доски и другие остатки теплицы. Она сгорела, строение разобрали, а отходы оставили, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Прокурор подал иск и потребовал ликвидировать несанкционированную свалку рядом с учебным заведением.
Суд обязал администрацию Рабочеостровского сельского поселения в течение двух месяцев убрать битые кирпичи и горелые доски. // фото: freepik.com